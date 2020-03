RIFORMA PENSIONI/ I rischi con la corsa agli sportelli bancari (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI COLOMBANI

Il Segretario generale della First-Cisl, Riccardo Colombani, esprime una certa preoccupazione in vista dell’accredito delle pensioni sui conti correnti che avverrà il 1° aprile. “Non è pensabile assistere alla corsa dei pensionati agli sportelli bancari. Fa bene l’Abi a invitare ad utilizzare i canali da remoto e a ricordare che con i sindacati ha concordato che è possibile recarsi in filiale solo per appuntamento. È positiva anche la disponibilità a scaglionare gli accrediti. Ma tutto ciò non è sufficiente”, scrive il sindacalista in una nota. Dal suo punto di vista occorre infatti “l’intervento del Governo per garantire l’ordine pubblico e il rispetto di tutte le misure di sicurezza, così da non creare condizioni di pericolo per i lavoratori e per la clientela”.

LE PENSIONI ACCREDITATE IN BANCA

Per Colombani, “il problema non è tanto il pagamento delle pensioni per cassa che per le banche riguarda poche decine di migliaia di utenti. Il vero problema è rappresentato dalla grande massa di pensionati ai quali l’assegno viene accreditato su conto corrente e non dispone del bancomat né di altre carte. Secondo l’ultima indagine sui bilanci delle famiglie di Bankitalia si tratta del 33% del totale”. Pensando al fatto che “sono oltre 10 milioni coloro che hanno l’accredito in banca, se ne deduce che circa tre milioni di persone si recano abitualmente nelle filiali per ritirare, in tutto o in parte, la propria pensione”. Si capisce bene, dunque, che c’è il pericolo “non solo di mettere a rischio la salute dei bancari, ma di vanificare i sacrifici che tutti gli italiani stanno facendo per contenere il contagio”.



