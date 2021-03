RIFORMA PENSIONI/ I rischi degli anticipi anche per le generazioni future

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

Ancora non sono note le intenzione del Governo Draghi in tema di riforma pensioni. Secondo Giuliano Cazzola, in assenza di esplicite dichiarazioni del Premier, si direbbe “che vi sia una certa convergenza su di una forma di pensionamento anticipato che riecheggi quota 100 (magari con qualche requisito differente sia più severo che più lasco) sia come via d’uscita di carattere generale, ovvero consentita solo a particolari figure professionali (le donne e le categorie disagiate)”. In un articolo pubblicato su interris.it, l’ex deputato evidenzia però che “il punto dirimente riguarda il calcolo: se interamente contributivo anche per il periodo pregresso sottoposto alle regole del retributivo oppure (come chiedono i sindacati) continuando a distinguere i due periodi”.

LA POLITICA CHE NON AIUTA LE GENERAZIONI FUTURE

È chiaro che nella seconda ipotesi, in taluni casi “sarebbe prevista anche una penalizzazione economica per ogni anno di anticipo”. Cazzola ritiene che “sia sbagliato piegare il sistema pensionistico ad esigenze congiunturali e a preferire il trattamento anticipato anche a scapito dell’importo della pensione. Non è certo questa una politica utile alle generazioni future destinate ad entrare nel mercato del lavoro stabilmente anni dopo i loro padri e a ritrovarsi quindi – poco più che sessantenni – con anzianità di servizio più ridotte. Con le relative conseguenze sulla ‘qualità’ dell’assegno”. È ovvio infatti che con il sistema contributivo pieno gli assegni saranno di importo più ridotto e il numero di anni di contribuzione sarà ancora più importante rispetto a oggi.

