RIFORMA PENSIONI/ I rischi dell’impostazione della Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI RIVA

Il Segretario generale della Cgil di Lecco, Diego Riva, ricorda come spesso i pensionati ricevano assegni sotto i mille euro al mese. Per questo, come riporta l’edizione lecchese del Giorno, per il sindacalista occorrono interventi per tutelare il potere d’acquisto dei pensionati, estendendo anche la platea dei beneficiari della quattordicesima. “Le pensioni non sono una spesa pubblica, ma uno strumento di coesione sociale universale e solidale”, evidenzia Riva, secondo cui occorre superare la Legge Fornero, perché “se si dovesse mantenere questa impostazione in futuro le persone rischieranno di andare in pensione con un’età anagrafica di 70 anni o con 45 di contribuiti versati. Questo meccanismo è fuori logica, non lo condividiamo”. Di fatto il dirigente della Cgil riprende le istanze del suo sindacato, della Cisl e della Uil in tema di riforma pensioni.

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41, Lega sfida Pd: “non tornare alla Fornero”

LA CIRCOLARE INPS PER COMMERCIANTI E ARTIGIANI

Non a caso aggiunge che “anche per questo equilibrato ragionamento chiediamo di uscire dal mondo del lavoro con meccanismi flessibili dai 62 anni di età, oppure con 41 anni di contributi”. Intanto, come ricorda pensionioggi.it, con una recente circolare l’Inps ha spiegato che per quanto riguarda la contribuzione indebitamente versata alle gestioni speciali dei lavoratori commercianti e artigiani, “se non dovuta l’assicurato può chiederne il rimborso ma entro il termine ordinario di prescrizione”, che è fissato in dieci anni. “Se il termine è spirato i contributi non dovuti vengono definitivamente incamerati dall’Inps e non potranno essere in alcun modo valorizzati ai fini pensionistici (in sostanza vanno perduti)”.

