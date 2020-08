RIFORMA PENSIONI/ I risultati del Fondo pensione Bcc (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I RISULTATO DEL FONDO BCC

Il Fondo pensione per il personale delle Banche di credito cooperativo, come spiega il Presidente Piergiuseppe Mazzoldi, è interessato a un eventuale investimento in Autostrade per l’Italia. “Il settore delle concessioni è accattivante per un fondo paziente, perché fornisce rendimenti costanti nel lungo periodo e la gestione delle concessioni ne ha garantiti parecchi. Chi non sarebbe interessato?”, sono le sue parole riportate dal Sole 24 Ore. Il quotidiano di Confindustria cita anche il fatto che il Fondo, attivo da 33 anni, “è uno dei pochi fondi pensione italiani a essere pluripremiato all’estero e a essere molto ricercato”. Questo in virtù di rendimenti interessanti, dato che “dal 2009 la linea meno aggressiva ha garantito il 36% cumulato e quella più aggressiva il 43% cumulato”.

L’IMPORTANZA DEGLI INVESTIMENTI

Negli anni sono state tante le aziende in cui il Fondo è intervenuto, grazie anche a piccole quote. Inoltre, “il Fondo pensione conosce bene il quadro delle fuoriuscite medie per raggiungimento e anticipazione dell’età pensionabile”. Questo grazie anche, come spiegato da Mazzoldi, ad algoritmi “che ci consentono di valutare che è sufficiente avere 500 milioni liquidi. Il resto può essere investito nell’economia reale”. Tra l’altro il Fondo investe anche in imprese che seguono logiche sostenibili, perché questo consente di avere anche benefici fiscali. “Dal 2018, con l’esenzione totale sui redditi derivanti da investimenti qualificati, abbiamo recuperato 2,3 milioni”, spiega Sergio Carfizzi, Direttore generale del Fondo.



