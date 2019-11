RIFORMA PENSIONI/ I risultati di Quota 100 sul mercato del lavoro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUOTA 100 E IL MERCATO DEL LAVORO

In un articolo pubblicato su affaritaliani.it si affronta un tema già piuttosto discusso, quello relativo agli effetti della riforma pensioni con Quota 100 sul mercato del lavoro. Luca Spoldi evidenzia che “a fronte di oltre 201 mila domande presentate per accedere a ‘quota 100’, i posti di lavoro già ‘creati’ sono pari a 130 mila unità e non è detto che siano tutti direttamente collegati al rimpiazzo di lavoratori andati anticipatamente in pensione con nuovo personale. Il che per una misura destinata a costare dai 5 ai 9 miliardi di euro l’anno a regime e a interessare solo chi ha avuto carriere lunghe, non discontinue e completamente coperte da contributi (evento che statisticamente riguarda più il Nord che non il Sud Italia e non è un caso), non pare un grade risultato. Soprattutto pare un risultato molto utile per un partito come la Lega e il suo elettorato tradizionale, molto meno per l’intero Paese. Ma tant’è”.

LE PAROLE DI EMILIO CROCE

Una critica alle politiche previdenziali arriva anche da Emilio Croce, Presidente dell’Enpaf, che, come riporta farmascista33.it, ha spiegato come le casse pensionistiche siano sottoposte a “un iniquo sistema fiscale, per cui i contributi previdenziali versati dagli iscritti vengono tassati due volte: nella prima, vengono sottoposti a tassazione i rendimenti ottenuti, ancorché finalizzati ad accrescere i singoli montanti contributivi; nella seconda, gli stessi rendimenti accumulati vengono tassati nel momento in cui sono convertiti in rendita pensionistica”. Di fatto i rendimenti per le future pensioni vengono tassati come le rendite finanziarie di un normale investitore sui mercati, speculatori compresi.

