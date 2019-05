RIFORMA PENSIONI/ I sindacati: basta essere bancomat del Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROTESTA DEI SINDACATI

Si avvicina la manifestazione unitaria dei sindacati contro la riforma pensioni e sul territorio si susseguono gli incontri preparatori, come quello tenutosi a Siracusa, nel quale è emerso un chiaro messaggio chiaro, come riporta siracusaoggi.it: “Basta essere il bancomat del Governo, andremo a Roma l’1 giugno per ribadirlo e far capire che il sindacato unitario dei pensionati merita più attenzione e soprattutto rispetto”. All’assemblea hanno preso parte i locali segretari di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Sergio Adamo e Salvo Lantieri, oltre che quelli rappresentanti le confederazioni Cisl e Uil Paolo Sanzaro e Stefano Munafò, e il Segretario regionale Uilp Nino Toscano.

IL RISCHIO PER LE PENSIONI DI DOMANI

“Le nostre pensioni sono state ottenute seguendo perfettamente le leggi dello Stato e ancora oggi noi contribuiamo alla crescita dei figli e dei nipoti, quindi abbiamo contribuito alla sopravvivenza di tante famiglie: per questo vogliamo essere sempre parte attiva della società. Serve dunque lavoro e non precariato perché altrimenti sono a rischio le pensioni di domani”, è un’altra rivendicazione emersa dall’incontro. I partecipanti hanno concluso con una considerazione importante: “Dobbiamo fare quello che il sindacato ha sempre fatto, tutti parlano a sproposito di pensioni e nessuno ci chiama in causa che siamo i principali soggetti a farlo. Ecco perché da qui, infine, partirà un ciclo di assemblee e la necessità di parlare alle persone perché questo Paese ha bisogno di noi, con proposte credibili e la nostra serietà che ci contraddistingue”.

