RIFORMA PENSIONI/ I timori di perdere Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GUERRINI

Remo Guerrini, direttore dei patronati Cisl-Inas Lombardia, non nasconde che in questi giorni, con il timore che il Governo possa intervenire a modificare la riforma pensioni con Quota 100, ci sono state diverse persone che si sono presentate ai patronati “per chiedere informazioni, nel timore di perdere la possibilità”. Il Giorno riporta alcune considerazioni di Guerrini riguardanti i dati sulle domande presentate per accedere a Quota 100. Nel pubblico, infatti, non c’è una profonda differenza tra il numero di domande presentate dalle donne e dagli uomini, come accade invece nel privato. Questo perché nella scuola pubblica “gli insegnanti sono principalmente donne”. In generale, comunque, sul basso numero di domande rispetto alle aspettative hanno pesato anche “valutazioni sull’opportunità di andare in pensione con un assegno inferiore, e in tanti hanno preferito attendere. Un calcolo puramente economico”.

LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Valutazioni che, nel caso di modifiche a Quota 100 da parte del Governo, potrebbero cambiare. In questo senso Elsa Fornero, partecipando recentemente a un seminario organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a lapressa.it, evidenziando che dal suo punto di vista non bisognerebbe cancellare Quota 100, ma si potrebbe fare qualche correzione dal 2021, spiegando però fin da ora che la misura non verrà rinnovata nel 2022. Come potrebbe essere intenzionato a fare anche l’attuale Governo, che ha come obiettivo proprio quello di arrivare alla fine della legislatura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA