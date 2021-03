RIFORMA PENSIONI/ I timori sugli incentivi alla previdenza complementare nella Pa

RIFORMA PENSIONI, LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELLA PA

Si sta parlando molto dei progetti di riforma della Pubblica amministrazione orientati a un turnover dei dipendenti pubblici che dovrebbe passare anche da prepensionamenti di quanti sono più vicini a maturare i requisiti necessari all’ingresso in quiescenza. Nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato da Governo e sindacati c’è anche un passaggio importante che prefigura novità in tema di riforma pensioni per quel che riguarda la previdenza complementare degli statali. Si legge infatti che si ritiene necessario “implementare gli istituti di welfare contrattuale, anche con riguardo al sostegno alla genitorialità con misure che integrino e implementino le prestazioni pubbliche, le forme di previdenza complementare e i sistemi di premialità diretti al miglioramento dei servizi, estendendo anche ai comparti del pubblico impiego le agevolazioni fiscali previste per i settori privati a tali fini”.

LE PAROLE DI MARTA FANA

Un passaggio, quello del documento siglato a palazzo Chigi, che ha attirato l’attenzione di Marta Fana. Secondo l’economista, “sostanzialmente il pubblico impiego chiede un rinnovo contrattuale non soltanto su base salariale, ma di integrare il welfare aziendale”. Il problema è che lo scambio che si viene a creare tra welfare aziendale ed erosione del potere di acquisto dei salari “è un baratto tutto a perdere per la società e viene da chiedersi quali siano gli interessi dei sindacati dentro le mutue assistenziali o previdenziali private”, sono le parole di Fana riportate da radiocittafujiko.it

