RIFORMA PENSIONI/ I vantaggi della contribuzione volontaria (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I VANTAGGI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Come ha recentemente ricordato Il Sole 24 Ore, “per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni Inps i mezzi per potere incrementare il valore dell’assegno pensionistico sono normalmente quelli del riscatto della laurea o l’accredito di contribuzione come quella collegata al servizio di leva. La contribuzione volontaria viene invece utilizzata per coprire periodi privi di contribuzione”. Nel mondo delle Casse dei liberi professionisti, non per effetto di misure di riforma pensioni, le cose funzionano diversamente e i contributi volontari servono a integrare “la contribuzione dovuta per legge, in modo da massimizzare il futuro assegno pensionistico. Questo perché a differenza della gestione dei dipendenti, la copertura contributiva di ogni anno è garantita dai contributi minimi in caso di assenza di redditi professionali”.

IL VANTAGGIO DELLA DEDUCIBILITÀ

Il quotidiano di Confindustria ha fatto alcuni esempi. I consulenti del lavoro possono scegliere l’entità del contributo aggiuntivo, pari ad almeno 500 euro, “dando così vita a una quota di pensione che si unirà a quella alimentata dalla contribuzione ordinaria”. Per quanto riguarda gli avvocati, la scelta è variabile tra l’1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale previsto anno per anno”. Tale contribuzione aggiuntiva viene inoltre “rivalutata su base annua in riferimento al 90% del rendimento medio registrato”. Un meccanismo simile è previsto anche per ingegneri e architetti. C’è da aggiungere che a differenza della previdenza complementare, questi versamenti aggiuntivi sono completamente deducibili dal reddito senza alcun limite.

