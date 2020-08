RIFORMA PENSIONI/ I vantaggi della flessibilità da 62 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

In un articolo pubblicato sul Manifesto, Roberto Ghiselli ricorda l’importanza della flessibilità pensionistica, che di per sé era già contenuta nella riforma Dini del 1995, ma che è stata “smantellata” da interventi di riforma pensioni successivi. Il Segretario confederale della Cgil riconosce che anche la Legge Fornero conteneva l’idea di una flessibilità per chi ricade interamente nel sistema contributivo, “ma questa opportunità irragionevolmente è riservata solo a chi matura una pensione superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, traguardo precluso ai più”. Per Ghiselli, quindi, sarebbe opportuno varare una flessibilità pensionistica dai 62 anni di età, tenendo anche conto di Quota 41, anche perché continuano ad aumentare i pensionandi ricadenti prevalentemente nel sistema contributivo.

L’IMPORTANZA DELLA FLESSIBILITÀ

“In sostanza l’età in cui si va in pensione diventa finanziariamente irrilevante, mentre decisivi saranno i contributi che sono stati accantonati nel corso della vita e l’età in cui si va in pensione”, sintetizza Ghiselli, evidenziando che non bisogna dimenticare “i benefici legati ad un turn over generazionale o alla opportunità che si offrirebbe alle persone di conciliare diversamente i tempi di vita, di lavoro, di cura, nel loro percorso esistenziale”. Questo in risposta all’obiezione di chi ritiene che un’uscita anticipata dal lavoro porterebbe ad anticipazioni di cassa per il versamento delle pensioni rispetto ai tempi di un ingresso in quiescenza coi requisiti rigidi.



