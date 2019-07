RIFORMA PENSIONI/ I vincoli da togliere secondo Damiano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano esprime preoccupazione per le prospettive previdenziali dei giovani che sono state anche ben messe a fuoco dalla Cgil nei giorni scorsi. Per questo, l’ex ministro del Lavoro ricorda quelle che sono le sue proposte di riforma pensioni per cercare di far fronte a questo allarme. “La mia proposta è, intanto, quella di abolire il vincolo di una pensione corrispondente a 2,8 volte il minimo (circa 1.400 euro lordi mensili) per poter andare in pensione a partire dai 63 anni, come prevede la legge Fornero. Limite che scende a 1,5 volte quando si va in pensione all’età di vecchiaia prevista in quel momento (oggi è di 67 anni, ma crescerà)”. Infatti, “è evidente che, soprattutto i giovani, che hanno carriere discontinue, bassi salari e bassi contributi, difficilmente raggiungono l’obiettivo ‘monetario’ fissato dalla legge”.

LE SOGLIE DA ABOLIRE

Per l’ex deputato dem si tratta di “un obiettivo assurdo, dato che nel nuovo sistema contributivo si dovrebbe incassare, a partire dai 63 anni, la pensione corrispondente ai contributi maturati. Se troppo bassa, andrebbe portata fino a una soglia minima, incrociandola, ad esempio, con la nuova normativa della pensione di cittadinanza”. Per Damiano, poi, non solo “le soglie di 2,8 volte e 1,5, vanno abolite”, ma “i periodi di inattività e di formazione vanno riconosciuti ai fini contributivi. In attesa di riconsiderare politicamente e culturalmente la centralità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, dopo le ubriacature della flessibilità, delle liberalizzazioni e del risparmio, al massimo ribasso, sul costo del lavoro”.

