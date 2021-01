RIFORMA PENSIONI/ II conto salato del taglio del montante contributivo

RIFORMA PENSIONI, MONTANTE CONTRIBUTIVO VERSO RIBASSO

In un articolo pubblicato sul Tempo viene ricordato che “la riforma delle pensioni che ha introdotto il metodo contributivo e che calcola il valore dell’assegno sui contributi effettivamente versati nel corso della vita, rivalutati sulla base di coefficienti agganciati alla crescita dell’economia, presenta il suo conto. Ed è salato”. Questo perché con un Pil in calo il montante contributivo scende “con la conseguenza però che la pensione a cui si può aspirare si decurta. Ed ecco che il meccanismo infernale, perché contabile e dunque applicato senza ‘sentimento’, si sta per tramutare in una corposa sforbiciata per chi lascerà il lavoro quest’anno”, perché scatta “la nuova riduzione dei coefficienti di trasformazione per il montante contributivo”.

LA STIMA DELLA UIL

Il quotidiano romano cita i calcoli della Uil, secondo cui “la penalizzazione sarà di circa 136 euro lordi all’anno per un pensionando di 67 anni che andrà in pensione a gennaio, con un assegno pari a quattro volte il minimo (circa 2.060 euro), rispetto a chi con la stessa età vi è andato a dicembre 2020”. Secondo il Segretario confederale della Uil Domenico Proeitti, “l’attuale meccanismo è penalizzante per i lavoratori e disincentiva la permanenza al lavoro, in netta contrapposizione con il principio alla base del sistema contributivo. Rimandando, infatti, l’accesso alla pensione si incorre nel pericolo di vedere il proprio montante contributivo calcolato con coefficienti più sfavorevoli”. Anche per questo la Cisl, tramite il Segretario confederale Ignazio Ganga, chiede di rivedere il meccanismo nell’ambito del confronto Governo-sindacati sulla previdenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA