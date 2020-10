RIFORMA PENSIONI/ Il baco della Legge Fornero irrisolto da Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL FLOP DI QUOTA 100

Per la Confapi di Padova, Quota 100 è stata un flop. Poche le domande presentate rispetto alle previsioni, soprattutto, spiega il Presidente Carlo Valerio, per via della “penalizzazione sull’assegno finale, che in alcuni casi arriva a sfiorare il 15% della pensione. Una decurtazione percepita come particolarmente pesante in questo momento storico di profonda incertezza”. Dal suo punto di vista “Quota 100 fa il paio col reddito di cittadinanza: è una misura nata per motivi squisitamente elettorali. È stata la risposta ideologica a un problema che comunque c’era e andava affrontato, ma non in questo modo”. Se infatti la riforma pensioni targata Fornero “era indispensabile”, tuttavia “conteneva un baco, ovvero l’aver lasciato per strada moltissime persone che avevano un’età critica e che il giorno prima sarebbero potute andare in pensione e il giorno dopo rimanevano escluse. Quelle persone avevano il diritto di ricevere risposte”, come nel caso degli esodati.

IL PROBLEMA DEI GIOVANI

Per Valerio è quindi giusto portare a scadenza Quota 100 e cercare già “soluzioni diverse, anche perché esiste un altro dato di cui tener conto: nel 2020 la spesa per le pensioni toccherà il 17% del Pil, nuovo record di sempre”. “Alla luce di tutto ciò, possiamo davvero permetterci di abbassare i requisiti contributivi, come più di qualcuno propone? E chi pagherà queste pensioni?”, aggiunge il Presidente di Confapi Padova. Senza dimenticare che i giovani entreranno nel mercato del lavoro “in misura minore rispetto ai lavoratori in uscita e saranno costretti a pagare loro stessi queste pensioni anticipate”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA