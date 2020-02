RIFORMA PENSIONI/ Il buon affare del sistema italiano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MAZZAFERRO

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Carlo Mazzaferro riporta i risultati di un progetto di ricerca svolto su dati amministrativi dell’Inps nell’ambito del programma Visitinps, dal quale emerge che “durante il lungo periodo che ci sta portando lentamente al sistema contributivo e che terminerà all’incirca nel 2035, il sistema pensionistico italiano ha continuato a essere un buon affare per tutti i percettori di pensioni”. Un’indicazione utile in tempi in cui si parla di riforma pensioni. Di fatto i contributi versati hanno avuto un rendimento, misurabile nelle prestazioni erogate, decisamente più alto di quello ipotizzabile con dei normali piani di investimento. “Il guadagno risulta poi particolarmente elevato per coloro che sono andati in pensione presto”. Quanti lo hanno fatto a 55 anni è come se avessero raddoppiato il valore dei contributi versati.

LA CONVENIENZA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO

“È una conferma empirica del fatto che, all’interno del sistema di calcolo retributivo, l’anticipo nel pensionamento è sempre estremamente conveniente per chi ne può beneficiare, se misurato in un’ottica intertemporale”, evidenzia il Professore associato di Scienza delle finanze. Mazzaffero spiega anche che non sono “i percettori di redditi elevati ad avvantaggiarsi di più di questo tipo di trasferimento”. Questo “a causa del fatto che il rendimento dei contributi versati risulta decrescente al crescere del reddito all’interno della formula retributiva”. Dunque anticipare il pensionamento di chi ha quote di pensione retributiva può risultare “un bel regalo per loro e un ulteriore costo per le generazioni future”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA