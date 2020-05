RIFORMA PENSIONI/ Il chiarimento Inps sul cumulo nel comparto sicurezza

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, I CHIARIMENTI INPS

L’Inps, rispondendo ad alcuni quesiti formulate dalle proprie strutture territoriali, ha chiarito, come spiega pensionioggi.it, che “il cumulo dei periodi assicurativi al fine di acquisire il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia può essere utilizzato anche dai soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare). In alternativa ad una ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi ai sensi della legge 29/79”. Questo vuol dire che il cumulo può essere utilizzato solo per il “raggiungimento dei requisiti anagrafici e/o contributivi appena citati (non quindi di quelli più favorevoli previsti dalla normativa speciale per il comparto militare)”.

LA NUOVA DATA PER IL RINVIO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

L’Inps chiarisce anche che è possibile interrompere “il pagamento delle rate di onere di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79 ottenendo il ripristino delle posizioni assicurative originarie e, quindi, esercitare il cumulo dei periodi assicurativi”, tranne quando la pensione sia già stata liquidata. Il portale specializzato sulle pensioni ricorda anche che il decreto rilancio prevede che “imprese, lavoratori autonomi e professionisti potranno rinviare il pagamento dei contributi sospesi all’Inps a causa dell’emergenza epidemiologica sino al prossimo 16 settembre 2020. Il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, andrà effettuato in unica soluzione oppure con 4 rate mensili di pari importo, senza interessi, con la prima rata da versare entro il 16 settembre”.



