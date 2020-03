RIFORMA PENSIONI/ Il condono varato dall’Inpgi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL CONDONO DELL’INPGI

Nei mesi scorsi l’Inpgi era riuscito a varare una sua autonoma riforma pensioni per cercare di tenere in equilibrio i conti. Compito non facile e di cui si vedranno più in là i frutti. Come ricorda il sito di Ipsoa, tra le varie misure l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ha previsto anche un condono dei contributi dovuti e non versati dalle aziende editoriali. “La sanatoria prevede il versamento di ‘somme aggiuntive’ di importo inferiore alle sanzioni altrimenti dovute, per un importo variabile che, comunque, non eccede il 25% dei contributi non versati. Per fare domanda, c’è tempo fino al 31 agosto 2020”. Oltre dunque al pagamento della contribuzione dovuta e non versata, si dovrà versare “una somma aggiuntiva, sostitutiva delle sanzioni civili ordinariamente dovute, pari al 3% annuo dei contributi non pagati. Tali somme aggiuntive non possono comunque eccedere l’importo massimo pari al 25% dei contributi non pagati”.

LA SCADENZA PER PRESENTARE LE ISTANZE

Le istanze per aderire alla sanatoria vanno presentate all’Inpgi entro il 31 agosto 2020. In tal senso faranno fede il timbro postale o l’inoltro della Pec in caso di domanda via mail. L’importo potrà essere rateizzato, con un tasso dell’1,5% annuo, “fino a: 12 mesi, se l’importo in rateazione è inferiore ad euro 20.000; 24 mesi, se l’importo in rateazione è compreso tra euro 20.001 ed euro 50.000 euro; 36 mesi, se l’importo in rateazione è superiore ad euro 50.001 euro”. “Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta – per il debito residuo – la decadenza dai benefici del condono.



© RIPRODUZIONE RISERVATA