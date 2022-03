RIFORMA PENSIONI/ Il confronto Governo-sindacati da sbloccare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MARINO

In un articolo pubblicato su pensionioggi.it, Mauro Marino sottolinea che il confronto sulla riforma delle pensioni tra Governo e sindacati è di fatto fermo, già da prima dello scoppio della guerra in Ucraina. “In pratica l’esecutivo dopo oltre un anno in cui gli si chiede chiarezza e proposte scritte per riformare la legge Fornero fa filtrare ipotesi farraginose e confuse. Le proposte del Presidente dell’Inps Tridico, quella di Raitano o quella chiamata Opzione Tutti non sono mai state definite precisamente nei termini, e nessuna di queste è mai stata indicata la più desiderata dal Governo”, scrive l’esperto previdenziale, spiegando che “questo atteggiamento, poco rispettoso nei confronti dei cittadini italiani, deve essere superato”.

LE TRATTATIVE DA RIPRENDERE SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI

Secondo Marino, “l’esecutivo, anche in questo momento drammatico che stiamo vivendo deve riprendere le trattative con le Organizzazioni Sindacali senza lasciare nel dubbio milioni di lavoratori che hanno diritto di conoscere gli intendimenti governativi, anche perché i margini per definire una nuova legge previdenziale ci sono tutti”. Dal suo punto di vista, inoltre, il Governo dovrebbe anche “impegnarsi nei confronti dei milioni di pensionati ormai al limite della sussistenza, anche per effetto di un’inflazione che viaggia oltre il 5%, alzando, ad esempio, la no tax area a 10.000 € ed eliminando le addizionali regionali e comunali per redditi fino a 30.000 €”. Vedremo quali saranno le effettive mosse del Governo sul fronte della riforma delle pensioni, anche perché si avvicinano la scadenza della presentazione del Def.

