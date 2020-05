RIFORMA PENSIONI/ Il contrasto necessario all’evasione contributiva (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, IL DOSSIER DELLA CISL

La Cisl ha pubblicato la scorsa settimana l’aggiornamento 2020 del Dossier Previdenza, con l’obiettivo di “continuare ad offrire una bussola per orientarsi nel complicato mondo delle pensioni”. Del resto come viene evidenziato nell’introduzione al documento curato da Valeria Picchio, del Dipartimento Politiche Fiscali-Previdenza-Riforme e Politiche Contrattuali delle Pubbliche Amministrazioni Riforme Istituzionali-Politiche per il Mezzogiorno-Sanità del sindacato di via Po, “l’emergenza Covid-19 ha sconvolto certezze, prassi, prospettive che davamo per scontate lasciandosi di fronte all’incertezza in tutti i campi”. E “pensiamo che tra non molto anche il sistema previdenziale sarà chiamato in causa in tutti i suoi aspetti: i requisiti per l’accesso alla pensione, l’adeguatezza degli assegni in relazione all’incidenza del Pil e dell’inflazione, i contributi versati e omessi, l’impatto della spesa per pensioni sul debito pubblico”.

IL CONTRASTO NECESSARIO ALL’EVASIONE

Dunque i temi di riforma pensioni diventeranno importanti, anche perché “se è vero, come attestato da analisi dell’Istat, che il rischio povertà si riduce in modo significativo nei nuclei familiari nei quali è presente un pensionato, questa osservazione potrà essere ancora più vera nei mesi e negli anni a venire”. Dato che però “il sistema previdenziale si regge sui contributi versati da lavoratori e imprese e per la parte rimanente sul contributo dello Stato”, è necessario “mettere in campo, in modo più incisivo e capillare di quanto sia mai avvenuto, azioni per contrastare l’evasione fiscale e contributiva”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA