RIFORMA PENSIONI/ Il costo che i giovani continuano a pagare (ultime notizie)

LE PAROLE DI PAGANINI

In un articolo su formiche.net, Pietro Paganini evidenzia che, secondo stime, dopo il 2050 ci sarà una diminuzione della popolazione mondiale. “Noi italiani ed europei dovremmo fare una riflessione circa gli scenari che potrebbero conseguire da questo radicale – drammatico – cambiamento: dovremmo ridurre lo stato sociale e i consumi, rinunciando al benessere raggiunto?L’automazione, l’intelligenza artificiale e i robot, sopperiranno all’indebolimento del mercato del lavoro? Non avremmo più bisogno di lavoro tradizionale, di fatto; dovremo favorire l’immigrazione economica dall’Africa e dai pochi Paesi che continueranno a fare figli? Ma avranno ancora bisogno di noi?”, scrive il Professore della John Cabot University.

IL PREZZO PAGATO DAI GIOVANI

Il quale ricorda che si sta anche registrando “la tendenza a ridurre il periodo di età lavorativa. Purtroppo solo alcuni di noi si preoccupano di affrontare la questione e chiedere un prolungamento dell’età pensionabile. Senza successo. La maggior parte, continua a chiedere di accorciare l’età pensionabile – Quota 100, per esempio”. Per Paganini occorre chiedersi “chi lavorerà per dare allo stato sociale abbastanza risorse per assistere i più anziani? Il sistema pensionistico nazionale si è dimostrato insostenibile perché lo Stato ha male amministrato le risorse riservate alle pensioni invece di tutelarle e capitalizzarle (pubblico e privato), preferendogli , fino a non molti anni fa (ancora con strascichi), il sistema sciagurato delle ripartizioni. Perciò, sono i giovani a dover pagare rinunciando al loro welfare e ai loro investimenti”. Ma tra poco ci saranno sempre meno giovani.



