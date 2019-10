RIFORMA PENSIONI/ Il deficit dell’Italia sulla complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ITALIA PER IL MMGPI

In Italia negli ultimi anni ci sono stati diversi interventi di riforma pensioni, ultimo dei quali rappresentato da Quota 100 di cui molto si discute in questi giorni, ma il nostro Paese non sembra brillare nelle classifiche internazionali. Come spiega Il Sole 24 Ore, infatti, l’Italia si trova al 27° posto tra 37 messi a confronto nel Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI). In particolare, “è 18esima per adeguatezza delle pensioni erogate, al ventesimo posto per integrità (un indicatore che tiene conto del sistema di governance della previdenza pubblica e privata ma anche della fiducia dei cittadini nel modello nazionale) e a fondo scala, come sempre da quando è oggetto di questa ricerca, per la sostenibilità, un parametro che raccoglie indicatori che spaziano dalla demografia agli equilibri macroeconomici fino alle percentuali di adesione ai fondi di previdenza complementare”.

IL DEFICIT NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Complessivamente il nostro Paese fa registrare 52,2 punti, parecchio distanziata dalla capolista Olanda che ne ha 81. Sul podio di questa classifica vi sono anche Danimarca (80,3 punti) e Australia (75,3). Il quotidiano di Confindustria ha raccolto il commento di Marco Valerio Morelli, amministratore delegato di Mercer Italia, secondo cui, “sebbene l’adeguatezza delle pensioni erogate oggi in Italia sia più che soddisfacente, il valore della macro area sostenibilità ci dice che questo in futuro potrebbe non essere più vero”. Questo per via della scarsa adesione alla previdenza complementare e del “conseguente livello di attività delle pensioni private rispetto ad altre economie di Paesi sviluppati”.

