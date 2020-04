RIFORMA PENSIONI/ Il dibattito sui tagli in arrivo col Mes (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, IL DIBATTITO SUL MES

Continua far discutere il possibile ricorso dell’Italia al Mes. Un tema che divide anche la maggioranza e che viene collegato alla riforma pensioni. Sulla sua pagina Facebook Mario Michele Giarrusso scrive infatti che “col Mes verrà dimezzato il tuo stipendio, la tua pensione, cancellata la liquidazione, chiuse scuole e ospedali pubblici e licenziati insegnanti e pubblici impiegati. Col Mes verrà imposta la vendita dei beni pubblici a prezzo di liquidazione e svendita fallimentare. Questa è la cura che prevedono le ‘condizionalità’, che non si possono eliminare perché previste nei trattati”. “Non si tratta di ipotesi, ma di quanto già accaduto in Grecia”, aggiunge il Senatore del Movimento 5 Stelle.

IL PRECEDENTE DELLA GRECIA

In un articolo su finanze.net viene invece ricordato che se utilizzassimo il Mes per spese sanitarie oltre il 2% del Pil, circa 36 miliardi di euro, “l’Europa ci imporrebbe condizioni. A fine anno secondo le stime del Fmi l’Italia avrà un rapporto tra stock di debito pubblico e Pil del 155%: neanche la Grecia nel momento peggiore arrivo a tanto. Quindi la prima cosa, come successe in Grecia che succederà è che si taglieranno i redditi sicuri, ovvero l’impiego pubblico e le pensioni, circa cinquecento miliardi in tutto all’anno. Un taglio del venti per cento porterebbe a minori uscite di cento miliardi e l’Italia ripartirebbe. Dipendenti pubblici e pensionati starebbero ancora molto ma molto meglio della maggior parte dei lavoratori”. Le prospettive non paiono in ogni comunque rosee.



