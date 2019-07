RIFORMA PENSIONI/ Il dibattito sul ruolo dell’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RUOLO DELL’INPS

Di fatto, durante la presentazione dell’ultimo Rapporto Inps, è stata presentata una sorta di riforma pensioni per far sì che ci sia un fondo pubblico di previdenza complementare gestito dall’Inps. Una proposta che non piace a Enrico Cisnetto, che su terzarepubblica.it scrive: “È vero, siamo il secondo paese più vecchio al mondo, che fa sempre meno figli e con assegni pensionistici progressivamente sempre più magri. E dove purtroppo le forme di previdenza complementare, che potrebbero limitare i danni, riscontrano livelli di adesione ancora troppo bassi. Ma ciò non significa che la terapia indicata dal presidente dell’Inps sia corretta”. Dal suo punto di vista, infatti, “se non si vuole cedere all’ideologia statalista e se il pubblico può e davvero intende sostenere il sistema previdenziale nel suo complesso, deve pensare ad altri incentivi, a partire da quelli fiscali”.

LE PAROLE DI CISNETTO

Cisnetto ricorda anche che “l’Inps già svolge numerosi e complessi ruoli e forse non è adatto a questo. Perché un conto è erogare le prestazioni previste dalla legge in un sistema a ripartizione, un altro è investire con profitto risorse di un fondo a capitalizzazione nelle turbolenze dei mercati finanziari”. Il giornalista economico non dimentica che “Fondinps, fondo residuale composto da 40mila tfr di lavoratori silenti che non hanno optato per nessuna forma integrativa, visti gli scarsi risultati ottenuti, è stato chiuso con l’ultima legge di Bilancio. Anche per questo non si capisce come l’Inps possa oggi diventare una ‘valida alternativa’ agli attuali schemi privati se non è stato in grado di valorizzare nemmeno un piccolo fondo residuale”.

