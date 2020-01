RIFORMA PENSIONI/ Il disegno di legge per rivedere la tassazione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LONARDO

In tema di riforma pensioni si è spesso parlato dei vantaggi fiscali che convincono molti italiani in quiescenza a trasferirsi all’estero. Dopo aver partecipato a un programma di Rai 3 dedicato al tema, Sandra Lonardo, come riporta ottopagine.it, ha annunciato che presenterà un disegno di legge “che riveda la tassazione per le pensioni, per lo meno quelle minime… E anche per creare pari condizioni di tassazione all’estero, perché non tutte le nostre pensioni, possono essere tassate all’estero”. La senatrice di Forza Italia non nasconde la speranza “di trovare condivisione a 360 gradi nei partiti politici. Non lasciamo che i nostri pensionati, che hanno fatto tanti sacrifici qui in Italia, debbano emigrare per poter cercare migliori condizioni di vita”.

I MIGLIORI PAESI PER RITIRARSI IN PENSIONE

A proposito di questo tema, firstonline.info recentemente ha ricordato la classifica dei dieci migliori Paesi al mondo dove poter andare a vivere una volta in quiescenza stilata dal magazine International Living. Una graduatoria, chiamata World’s Best Places to Retire in 2019, basata su quattro fattori: qualità e costo della vita, assistenza sanitaria e governo. Al primo posto si piazza Panama, davanti a Costa Rica e Messico. Si resta in America Centrale con il quarto posto dell’Ecuador, per poi spostarsi in Malesia e ritornare in Sud America con la Colombia. Al settimo posto troviamo una meta apprezzata anche dai pensionati italiani: il Portogallo. Chiudono la top ten Perù, Thailandia e Spagna, Paese, quest’ultimo, che può contare sull’attrattività delle Canarie, meta anch’esse di molti pensionati italiani.

