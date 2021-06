RIFORMA PENSIONI/ Il divario di genere presente anche nel giornalismo

RIFORMA PENSIONI, IL GENDER GAP TRA I GIORNALISTI

Si parla spesso del divario di genere presente nel mondo del lavoro. In tal senso la Commissione Pari Opportunità della Federazione nazionale stampa italiana evidenzia che “le giornaliste sono sempre di meno, dentro e fuori dalle redazioni e hanno retribuzioni più basse: il 18% in meno nell’occupazione regolare, il 15,3% tra i precari, il 26% tra le pensionate. Come riporta articolo21.org, la Commissione chiede quindi con forza una mobilitazione continua della categoria, “anche a difesa dell’Inpgi e per il blocco dei prepensionamenti, contro la desertificazione dei luoghi di lavoro, che colpisce decine di giornaliste, spesso spinte ai margini, anche attraverso un utilizzo unilaterale dello smart working”.

RIFORMA PENSIONI/ La soluzione dei contratti di "lavoro ripartito"

LE OSSERVAZIONI DELLA CPO FNSI

La Commissione “ritiene altresì fondamentale che i sei mesi di proroga del ‘lavoro agile’, fino al 31 dicembre 2021, siano utilizzati anche per contrattare modalità che prevedano, fra l’altro, diritto alla disconnessione e certezza nell’orario di lavoro” e ricorda “come le giornaliste stiano pagando un prezzo altissimo in un mercato del lavoro impoverito dagli effetti della pandemia. Gli stati di crisi nel settore dei periodici, ad alta presenza femminile, le concentrazioni editoriali, che riducono l’occupazione e svuotano progressivamente le redazioni, con richieste di ulteriori prepensionamenti, la chiusura di intere redazioni in provincia, il precariato crescente, il mancato sostegno a editoria e emittenza locale definiscono un quadro drammatico per centinaia di colleghe e colleghi”.

RIFORMA PENSIONI/ La protezione contro il rischio povertà

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni/ Il "pilastro" della previdenza complementare che si può rafforzare

© RIPRODUZIONE RISERVATA