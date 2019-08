RIFORMA PENSIONI/ Il doppio costo per lo Stato di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LOY

Cominciano a destare preoccupazione i dati relativi all’uso della riforma pensioni con Quota 100 tra i dipendenti pubblici. Ad agosto, infatti, sono stati circa 11.000 le persone che nel pubblico impiego hanno usufruito di Quota 100. Secondo Guglielmo Loy, si tratta dell’inizio dell’ondata “di pensionamenti, che si vedrà ancora più chiaramente nel prossimo mese, quando avremo decine di migliaia di uscite nella scuola, dove i pensionamenti scattano a settembre”. Secondo quando riportato da Adnkronos, il Presidente Civ Inps e Segretario confederale della Uil, “Quota 100 scarica un doppio costo sullo Stato, visto che a quello del pensionamento va aggiunto quello di una eventuale nuova assunzione”.

LA POSIZIONE DI FP-CGIL E FP-CISL

Repubblica riporta invece le parole di Serena Sorrentino, Segretaria generale della Fp-Cgil, secondo cui al momento ci sono due priorità: “far cambiare idea al ministro Bongiorno, che ha bloccato la vigenza delle graduatorie con l’unica eccezione di quelle del 2014, altrimenti non ci sarà alcun turnover. E poi mettere a bilancio le risorse per il rinnovo dei contratti, in modo che ci siano aumenti in linea con quelli del settore privato”. Il quotidiano romano cita anche Maurizio Petriccioli, Segretario generale della Fp-Cisl, secondo cui assunzioni, contratti, “il rilancio di un piano formativo e di aggiornamento dei dipendenti pubblici, un adeguato rifinanziamento dei servizi sanitari e infine lo stop delle esternalizzazioni dei servizi pubblici sono temi tutt’ora sul tavolo e la crisi di governo, naturalmente, non fa che alimentare incertezze e rimandare quelle risposte che i lavoratori chiedono da anni”.

