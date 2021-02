RIFORMA PENSIONI/ Il doppio intervento proposto da Geroldi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI GEROLDI

Non c’è dubbio che il tema più impellente degli incontri tra Governo e sindacati riguardi il termine del blocco dei licenziamenti, ma prima o poi andrà affrontato anche il nodo delle riforma pensioni. colletiva.it riporta la posizione di Gianni Geroldi, uno dei massimi esperti in Italia di sistemi previdenziali, secondo cui bisognerebbe da un lato introdurre una pensione di garanzia che permetta di fruire del diritto alla previdenza anche a tutti quei lavoratori e a quelle lavoratrici che hanno carriere professionali discontinue e deboli e dall’altro introdurre elementi di flessibilità in uscita oggi impossibili con le regole della legge Fornero. Quest’ultimo punto diventa cruciale alla luce della fine di Quota 100 prevista alla fine dell’anno.

LE PAROLE DI GHISELLI

Secondo Roberto Ghiselli, “vi sono le condizioni per intervenire nell’attuale sistema, che va superato, prevedendo una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni, o con 41 anni di contributi, interventi a favore delle donne, dei lavoratori precoci, dei lavori gravosi o usuranti, dei disoccupati. E occorre introdurre una pensione contributiva di garanzia per i lavori poveri o discontinui e per i più giovani”. Oltretutto, come riporta Avvenire, il Segretario confederale della Cgil ha ben presente, grazie agli studi della Fondazione Di Vittorio, che non tutte le risorse stanziate per Quota 100 verranno utilizzate e dunque vi sono anche dei margini per poter immaginare di destinare i risparmi di spesa a una nuova misura di flessibilità. Importante sarà però anche veder risalire il Pil, in modo che la spesa pensionistica sia più sostenibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA