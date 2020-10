RIFORMA PENSIONI/ Il doppio privilegio dei vitalizi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, DI NICOLA (M5S) SUI VITALIZI

Si è tornati a parlare dei vitalizi dei parlamentari dopo che la Segretaria generale del Senato, Elisabetta Serafin, ha deciso di presentare ricorso contro la decisione della Commissione contenziosa che ha bocciato la misura adottata da palazzo Madama che tagliava i vitalizi degli ex senatori. Intervistato da ilfattoquotidiano.it, il Senatore M5s Primo Di Nicola spiega che “tentare di ripristinare i vitalizi è veramente uno schiaffo. E non solo per i pensionati, ma per tutti i cittadini che ora si trovano in una condizione di difficoltà”. Dal suo punto di vista, “il sistema dei vitalizi andrebbe proprio abolito. Anche perché nasconde un altro privilegio: quello dei contributi figurativi. Ovvero quelli versati al parlamentare come se continuasse a lavorare”.

IL PRIVILEGIO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI

Infatti, ricorda l’esponente pentastellato, “i parlamentari ancora oggi, oltre a maturare i vitalizi, continuano ad alimentarsi la pensione del lavoro di provenienza. Questa è pagata per un terzo dai parlamentari, mentre i due terzi glieli versa la Camera di appartenenza. È un ulteriore scandaloso pasticcio, che consiglierebbe di andare alla radice del problema”. Per questo Di Nicola propone una misura di riforma pensioni per i parlamentari, di modo che “la collettività si faccia carico solo del versamento dei contributi per ogni parlamentare, così come i loro lavori li pagavano prima di entrare in Parlamento. È una proposta, e può essere perfezionata. Ma non è assolutamente giusto che, mentre i cittadini prendono una pensione da fame, i parlamentari si facciano la doppia pensione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA