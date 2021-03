RIFORMA PENSIONI/ Il gender gap del 36% da sanare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL GENDER GAP AL 36%

In un articolo pubblicato su we-wealth.com viene ricordato che le donne percepiscono una pensione inferiore del 36% rispetto a quelle degli uomini e che tale divario potrebbe aumentare nel momento in cui gli assegni saranno calcolati, come previsto dalle misure di riforma pensioni degli anni passati, sempre più con il sistema contributivo pieno, senza dimenticare che “4 milioni di donne over 65 non hanno contribuzione perché hanno lavorato tutta la vita come casalinghe e quindi potranno disporre solo della pensione sociale o, nel caso sopravvivano a un marito, della pensione di reversibilità, pari al 60% dell’assegno pensionistico originale”. Sarà quindi importante per molte donne cercare di cumulare risparmi per la vecchiaia.

LE INIZIATIVE DEL CODS

Ma ancora di più, aggiungiamo noi, sarà importante che vengano varati dei provvedimenti che possano in qualche modo attenuare, se non sanare completamente, il gender gap che dal mercato del lavoro finisce per ripercuotersi sulle pensioni, con effetti che rischiano di vedersi solo dopo molti anni. In questo senso da tempo il Comitato Opzione donna social, come pure i sindacati, chiedono che venga valorizzato ai fini previdenziali il lavoro di cura delle donne. Vi sono poi iscritte al Cods che sono molto attive e recentemente una di loro, Ornella Magnani, ha ricevuto da Debora Serracchiani, Presidente della commissione Lavoro della Camera, la conferma che nella proposta di legge in tema di riforma pensioni del Pd si chiede di rendere strutturale Opzione donna e di ridurre i requisiti della pensione di vecchiaia di un anno per ogni figlio avuto, fino a un massimo di due.

