RIFORMA PENSIONI/ Il legame tra pensionamento anticipato e occupazione giovanile

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI ORIZZONTI POLITICI

In un articolo pubblicato su Econopoly, sezione del sito del Sole 24 Ore, il think tank Orizzonti politici affronta un tema piuttosto discusso tra quelli di riforma pensioni: il legame tra età pensionabile e aumento dell’occupazione giovanile. È vero, cioè, che anticipando l’uscita dal lavoro per gli anziani si crea più spazio occupazionale per i giovani? Come si legge nell’articolo a cura di Sveva Manfredi, “il pensionamento anticipato è stata una proposta frequentemente promossa per mantenere la disoccupazione bassa negli anni clou del boom economico e dell’industrializzazione del secolo scorso. Questo tipo di policy è tornato alla ribalta negli ultimi anni”, come si è visto del resto nel caso di Quota 100, che non sembra però aver centrato l’obiettivo.

IL LEGAME TRA PENSIONAMENTI ANTICIPATI E OCCUPAZIONE GIOVANILE

Il punto è che “secondo uno studio, le ‘Activation policies’, finalizzate a spronare i disoccupati a cercare lavoro, sono in verità le uniche realmente efficaci. Negli scorsi anni sono state implementate per rendere i giovani sempre più indipendenti dai sussidi statali e possono aumentare la possibilità di ottenere un’occupazione remunerativa. Il vero obiettivo, inoltre, dei sistemi previdenziali dovrebbe essere quello di garantire che i giovani restino nella forza lavoro”. Quindi, “dal momento che non si può osservare una correlazione definitiva in grado di spiegare la relazione che lega il numero di pensionati e la possibilità di nuovi posti di lavoro per i giovani, bisogna puntare proprio sull’integrazione dei nuovi entranti nel sistema e facilitare il passaggio dall’istruzione al mercato del lavoro, consentendo anche l’ottenimento di contratti stabili e di un compenso adeguato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA