RIFORMA PENSIONI/ Il limite del sistema contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA LETTERA APERTA A DRAGHI

In una lettera aperta a Mario Draghi, riportata da firstonline.info, Massimo Angrisani ricorda che il passaggio al sistema di calcolo contributivo non è sufficiente per la sostenibilità del sistema pensionistico. “Un conto è la modalità di calcolo della pensione altro conto è il sistema finanziario di gestione. Certo in ambito contributivo la gestione finanziaria è fattibile in modo certo ed efficace, ma bisogna conoscere la relativa teoria”, scrive il professore di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, evidenziando tra l’altro che non basta una forte ripresa economica a risolvere il problema, vista la crisi demografica in atto. Dunque, “pensare di ampliare la spesa pensionistica, come da più parti si paventa, avrebbe un impatto fortemente oneroso e di lungo periodo sul sistema, finendo con il gravare pesantemente sulle generazioni future”.

RIFORMA PENSIONI/ Il rischio fregatura del Pnrr

IL PROBLEMA DEL DEBITO PENSIONISTICO

Per questo Angrisani ritiene “opportuno che prima di assumere nuove misure di allargamento della spesa sia necessaria una verifica della sostenibilità del sistema pensionistico italiano che parta dal grado di indebitamento del sistema stesso. È necessario, a mio avviso, calcolare con esattezza il debito del sistema pensionistico e in funzione di questo pianificare degli interventi”. Anche per questo il suo invito al Premier è anche quello di “considerare l’opportunità di tornare a rendere di gestione pubblica l’informazione sul Sistema Previdenziale italiano con il ripristino del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale”.

RIFORMA PENSIONI/ Bombardieri (Uil): no a modifiche non di sistema

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni/ La ferità intergenerazionale ancora aperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA