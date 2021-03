RIFORMA PENSIONI/ Il mistero dei contributi aggiuntivi per il fondo degli statali

RIFORMA PENSIONI, LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO

Il Messaggero torna a occuparsi della previdenza complementare dei dipendenti pubblici, in particolare sulla denuncia di Confintesa, secondo cui lo Stato non starebbe versando la quota aggiuntiva di contributi (pari all’1% della retribuzione) per quei lavoratori che decidono di versare al fondo Perseo-Sirio contributi volontari pari ad almeno l’1% della retribuzione. Il quotidiano romano spiega che Cgil, Cisl e Uil hanno accusato il sindacato autonomo di diffondere notizie false, ma è lo stesso Presidente del fondo, Wladimiro Boccali, a scrivere al ministro dell’Economia Franco e a quello della Pubblica amministrazione Brunetta, oltre che al Presidente dell’Aran Naddeo, per segnalare “che sono più di due anni (tutto il 2019, il 2020 e questo scorcio di 2021), che il Fondo degli statali che lui presiede non vede un euro del contributo aggiuntivo”.

4mila riders Just Eat assunti/ Stipendio, ferie, malattie: “contratto dipendenti”

I SOLDI FERMI AL MEF

Boccali spiega anche che i soldi ci sono, “ma sono fermi nelle casse del ministero dell’Economia” perché “prima di pagare bisogna stabilire quanto deve essere versato ad ogni singolo ministero”. E per compiere questi conteggi il Tesoro ha già aperto un canale “con le singole amministrazioni per avere i dati”. Una discussione che, secondo il fondo Perseo-Siro va avanti da troppo tempo e risulta inutile perché “i dati non sono in possesso dei singoli ministeri, ma sono in possesso della ‘Direzione dei sistemi informativi del Dipartimento dell’Amministrazione generale del Mef’, il soggetto cioè che elabora le buste paga ed effettua il pagamento degli stipendi ai dipendenti pubblici iscritti al fondo pensione”. Basterebbe quindi che al Mef i diversi uffici si parlassero tra di loro.

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ 10 modi per uscire dal lavoro in anticipo (in attesa della legge)EFFETTO COVID SUI MANAGER/ Le nuove competenze per fare uscire le aziende dalla crisiRIFORMA PENSIONI/ Il mistero dei contributi aggiuntivi per il fondo degli stataliRIFORMA PENSIONI/ 10 modi per uscire dal lavoro in anticipo (in attesa della legge)RIFORMA PENSIONI/ Il rischio ‘Fornero’ per il Governo Draghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA