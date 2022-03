RIFORMA PENSIONI/ Il nuovo ruolo possibile per l’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI TROTTI

In un periodo in cui non mancano le proposte di riforma delle pensioni, David Trotti, sul sito di Ipsoa propone invece di rivedere il sistema contributivo con un sistema che andrebbe a rivoluzione il ruolo dell’Inps, che “offrirebbe le coperture universali previdenziali per alcune situazioni di bisogno (es. cassa integrazione), per quelle legate a coperture successive alla fine del rapporto di lavoro (es. disoccupazione) ed alla maternità, mentre la contrattazione e/o gli enti bilaterali potrebbero farsi carico di alcune prestazioni che assicurino alcuni eventi specifici legate all’attività lavorativa (es. malattia, permessi vari, ecc.) o forniscano coperture integrative (long term care, pensione e assistenza sanitaria integrativa, ecc.)”.

IL NUOVO RUOLO PER L’INPS

Il Professore di Selezione e valutazione delle Risorse Umane evidenzia che “tutte le coperture fornite dalle aziende nel periodo in cui si lavora sarebbero erogate mantenendo al lavoratore il netto e non sarebbero sottoposte a contribuzione, né a tassazione. A questo riguardo sarà però necessario definire il tema della rappresentanza sindacale in relazione alla contrattazione collettiva, perché sicuramente non potremo avere l’universalità con ottocento contratti collettivi diversi! Questo sistema dovrebbe diventare uno strumento di welfare sensibile ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze. Si dovrebbe passare, dunque, dalla previdenza sociale al benessere sociale. E l’Inps dovrebbe cambiare nome: da Istituto Nazionale per la Previdenza sociale a Istituto Nazionale per il Benessere sociale”.

