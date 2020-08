RIFORMA PENSIONI/ Il “pacchetto Ape” rilanciato da Cazzola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

In un articolo su startmag.it, Giuliano Cazzola evidenzia come di fronte alla crisi occupazionale si intenda usare anche il sistema pensionistico come ammortizzatore sociale, così che è già avvenuta in Italia. “Prima della riforma del 1984 (legge n.222) l’Italia era un Paese di invalidi, nel senso che questa prestazione veniva riconosciuta, soprattutto in certe aree della Penisola (e ciò non era in contrasto con le norme vigenti), non a seguito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto ma in ragione delle possibilità esistenti di trovare un’occupazione. Poi, a partire dagli anni ’80, fu la volta dei prepensionamenti nei settori sottoposti a ristrutturazione e riconversione: furono erogate 400mila pensioni con requisiti ridotti per una spesa di 50mila miliardi di lire”.

IL CONSIGLIO SUL “PACCHETTO APE”

Per l’ex deputato non bisogna quindi scandalizzarsi se la misura di riforma pensioni nota come Quota 100 “arriva a scadenza come ammortizzatore sociale. Sarebbe sbagliato però andare in soccorso a situazioni di crisi effettiva cambiando i requisiti in termine generali anche laddove non ve ne è bisogno perché non vi è crisi (questa è stata l’impostazione errata di quota 100)”. Dal suo punto di vista sarebbe dunque “più opportuno adottare misure mirate che favoriscono l’accesso al pensionamento per settori e condizioni soggettive. In sostanza, sarebbe meglio lavorare intorno al ‘pacchetto Ape’ (che garantisce ‘uscite di sicurezza’ collaterali, senza modificare i requisiti generali), piuttosto che smontare la riforma Fornero.



