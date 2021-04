RIFORMA PENSIONI/ Il peso dei costi di gestione per i fondi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PADULA

La settimana scorsa su Affari & Finanza, l’inserto economico di Repubblica, è stato evidenziato che in Italia, secondo i dati della Covip, esiste una differenza tra minimo e massimo dei costi medi annui di gestione dei fondi pensione che può essere molto consistente in tutti i comparti. Per esempio, nel comparto garantito si va dallo 0,25% al 2,38%. Tendenzialmente i fondi pensione chiusi hanno costi più bassi, mentre “i prodotti di gran lunga più cari sono i Pip assicurativi”. Mario Padula, Presidente della Covip, spiega che tramite i Pepp, i prodotti personali pensionistici europei, nel nostro Paese arriverà di fatto un cap sui costi dei fondi pensione. Per il momento “rimane essenziale la trasparenza dei prodotti in modo che il sottoscrittore possa verificare e decidere con cognizione di causa”.

AMAZON USA, NO AL SINDACATO/ La sfida della rappresentanza nel capitalismo Big Tech

L’IMPORTANZA DEI COSTI DI GESTIONE DEI FONDI PENSIONE

Sul sito della Covip è anche presente una comparatore dei costi, ma sembra che si utilizzato poco. Eppure anche le “piccole differenze annue nei costi possono fare grandi differenze dopo 30 o 35 anni di contribuzione”. Per esempio, costi annui del 2% anziché dell’1% possono ridurre dopo 35 anni il capitale accumulati del 18%. “Dovremmo sempre tener presente che le grandi diversità nei rendimenti finali dipendono soprattutto dai costi più o meno alti, molto meno dalle capacità manageriali dei singoli gestori, che nel lungo periodo tendono ad annullarsi”, evidenzia Padula. Vedremo intanto se tra i prossimi interventi di riforma pensioni ce ne saranno anche alcuni riguardanti la previdenza complementare che diventerà sempre più importante.

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Superare Quota 100 in tre mosse: il ‘piano’ di BrambillaCONSIGLI NON RICHIESTI/ Come distinguere i negoziatori più espertiRIFORMA PENSIONI/ Il peso dei costi di gestione per i fondi (ultime notizie)RIFORMA PENSIONI/ Superare Quota 100 in tre mosse: il ‘piano’ di BrambillaRIFORMA PENSIONI/ Ganga e le misure che servono per le donne (ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA