RIFORMA PENSIONI/ Il peso fiscale che grava sulle Casse professionali

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DISTILLI

I dati contenuti nell’Ottavo Rapporto di Itinerari Previdenziali, in particolare quelli relativi al fatto che circa metà dei pensionati, non essendo riuscita a versare i contributi regolari minimi debba essere assistito dallo Stato con prestazioni che pesano per oltre 25 miliardi di euro sulla fiscalità generale, secondo Stefano Distilli, presidente Cassa Dottori Commercialisti, “impongono una profonda riflessione”. La prima è relativa al “ruolo quanto mai meritorio svolto, appunto, dalle Casse professionali a beneficio dell’intero sistema posto che, potendo far conto solo su risorse proprie derivanti dai contributi versati dagli iscritti e dai rendimenti generati dalla gestione del patrimonio e in un’ottica di tutela della sostenibilità prospettica, assicurano autonomamente il futuro previdenziale di centinaia di migliaia di professionisti, senza gravare sulla fiscalità generale e sul bilancio dello Stato”.

IL PESO DEL FISCO SULLE CASSE PROFESSIONALI

Secondo Distilli, a ciò si deve aggiungere il fatto che le Casse, “sempre con risorse proprie, assicurano funzioni assistenziali fondamentali nei confronti degli iscritti e delle loro famiglie. Ciò rende ancora più evidente l’incongruenza del regime di tassazione dei patrimoni immobiliari e dei rendimenti dei patrimoni mobiliari a cui sono assoggettate, che le vede assimilate ad investitori speculativi, mentre contribuiscono anche con le rendite patrimoniali generate a garantire una funzione pubblica di natura costituzionale, la sostenibilità futura e l’adeguatezza delle prestazioni, senza gravare sulla finanza pubblica”. Vedremo se ci saranno misure di riforma pensioni che interverranno su questo carico fiscale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA