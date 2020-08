RIFORMA PENSIONI/ Il pilastro essenziale della previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SCROSOPPI

In un’intervista a we-wealth.com, Dario Scrosoppi, Presidente di Propensione, società di intermediazione assicurativa on-line, specializzata nel settore della previdenza, spiega che “la sostenibilità del sistema pensionistico è un tema noto già dalle ormai lontane Riforme degli anni Novanta, che oltre al metodo di calcolo contributivo delle pensioni a tutela delle generazioni più giovani, tra cui chiaramente i Millennials, hanno introdotto il secondo pilastro della previdenza integrativa per tutelare i futuri pensionati da un inevitabile taglio delle pensioni”. Le mosse di riforma pensioni che introducono ingressi anticipati alla quiescenza, per Scrosoppi, “vanno invece nella direzione opposta, creando non solo un problema di sostenibilità di un sistema a ripartizione ma aumentando maggiormente il divario tra reddito da lavoro e pensione pubblica”.

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Dunque, “il pilastro della previdenza integrativa rappresenta senz’altro una componente indispensabile per la tenuta del sistema ma più in generale per il benessere dei cittadini. Se da un lato, infatti, l’allungamento della speranza di vita e tutte le sfide che la longevità porta con sé spostano sempre più in là l’età di pensionamento futura, che per i precari si prospetta addirittura a 73 anni, dall’altro è pienamente comprensibile che non si voglia terminare l’attività lavorativa da settantenni. Ecco che anche in questo il sistema di previdenza integrativa rappresenta un’opportunità imperdibile per il lavoratore grazie alla possibilità di richiedere” la Rita che “consente un pensionamento anticipato (di 5/10 anni rispetto alla pensione di vecchiaia)”.



