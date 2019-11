Riforma pensioni/ Casellati: senza più figli sistema a rischio

LE PAROLE DI CASELLATI

In tema di riforma pensioni è stato in diverse occasioni segnalato l’effetto che la situazione demografica può avere sul sistema previdenziale. Anche per questo Elisabetta Casellati ha ricordato che “senza più figli, sono a rischio conti pubblici e pensioni. Senza nuovi nati salta il patto tra generazioni. Ma l’emergenza va affrontata con un piano straordinario di lungo periodo e non con misure estemporanee. Un piano che coinvolga anche le imprese”. Stando a quanto riportato dall’agenzia Dire, la Presidente del Senato ha aggiunto che “bisogna conciliare famiglia e lavoro, investire su istituti e strutture, incentivare la natalità con misure fiscali ed economiche, sostenere il ruolo delle donne madri sul lavoro. E bisogna fare presto, perché un Paese che non fa figli è un Paese incollato a un eterno presente, incapace di spiccare il salto verso il futuro”. Casellati ha evidenziato anche che l’Italia “è ultima in Europa per tasso di nascite ed età media delle madri. Il calo delle nascite che va avanti da 10 anni, è un dramma epocale che incide sulla società, sull’economia, sul futuro”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI FNP-CISL

Da un’analisi della Fnp-Cisl di Bergamo riemerge un problema importante in tema di riforma pensioni. Quello delle cosiddette “posizioni silenti”. Si tratta di quei contributi versati da chi non è in grado di maturare i requisiti per avere poi diritto alla pensione. E che sostanzialmente si trovano nell’impossibilità di riavere indietro quanto versato. “Quello delle posizioni silenti è stato più volte definito ‘un vero e proprio furto’ da parte dell’Inps, il quale, ancora oggi, si ostina a non quantificare e rendere noto l’effettivo numero di tali posizioni attualmente giacenti presso l’Istituto previdenziale”, sono le parole di Stefano De Iacobis, coordinatore dipartimento politiche previdenziali Fnp-Cisl di Bergamo riportate dall’Eco di Bergamo.

IL PROBLEMA DELLE POSIZIONI SILENTI

Un problema che riguarda in particolare le donne, per esempio quelle che “hanno interrotto, per una serie di ragioni, la propria attività lavorativa versando pochi contributi e che, al raggiungimento dell’età anagrafica per la vecchiaia, non hanno potuto maturare, e mai lo potranno, il diritto a pensione per la mancanza dei 20 anni di contribuzione minima richiesta”. “Riteniamo che non sia più rinviabile la necessità di affrontare seriamente questo problema, al di là degli slogan e dei titoli che ogni anno puntualmente si ripropongono in sede di rivendicazione: bisogna infatti individuare insieme al Governo delle misure che consentano il recupero di tutte quelle posizioni iscritte all’Inps che hanno versato contributi senza tuttavia raggiungere i requisiti minimi previsti dalla legge per andare in pensione”, dice Caterina Delasa, Segretaria generale della Fnp-Cisl di Bergamo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA