RIFORMA PENSIONI/ Il promemoria sui requisiti di accesso (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROMEMORIA SUI REQUISITI

Il sito della Confederazione italiana agricoltori della Toscana ha pubblicato un articolo in cui vengono ricordate alcune questioni importanti in tema di riforma pensioni. In primo luogo, il fatto che “fino al 31 dicembre 2022 resta invariato l’indice ‘aspettativa di vita’, per cui nei prossimi due anni sia gli uomini che le donne potranno andare in pensione di vecchiaia a 67 anni di età e con almeno 20 anni di contributi. Invariato anche lo sconto di 5 mesi sull’età pensionabile per gli addetti ai lavori gravosi, per i quali viene confermata la possibilità di pensionamento a 66 anni e 7 mesi di età, con almeno 30 anni di contributi”. Restano invariati anche i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva, mentre quelli relativi alla pensione anticipata erano stati già “congelati” fino al 2026.

LA PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE

Viene poi ricordato che “la famosa pensione in Quota 100 dovrebbe vedere la sua fine allo scadere del 2021”. Ancora non si sa come verrà sostituita. Infine viene evidenziato che “particolare interesse ha riscosso negli ultimi mesi la pensione in totalizzazione, che spesso è l’unica alternativa per chi ha contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali”. In questo senso viene specificato che “fino a tutto il 2022, per ottenere la pensione di vecchiaia in totalizzazione, l’interessato dovrà avere almeno 66 anni di età e 20 anni di contributi ed attendere 18 mesi per effetto della ‘finestra di uscita’. La pensione anticipata potrà essere richiesta con 41 anni di contributi ma con un’attesa di 21 mesi”.



