RIFORMA PENSIONI/ Il ricorso a Quota 100 e l’allarme sui conti Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE CONSIDERAZIONI DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla evidenzia come la crisi determinata dal coronavirus porterà con tutta probabilità a un aumento del ricorso a Quota 100 sia quest’anno che nel 2021, anche perché sarà l’ultimo anno in cui la misura di riforma pensioni varata dal Governo Conte-1 sarà in vigore. Se fino all’inizio dell’anno i lavoratori potevano avere vantaggio a non andare in quiescenza con Quota 100 per restare al lavoro e godere poi di un assegno futuro più alto, ora con la prevedibile perdita di posti di lavoro che ci sarà con la fine del blocco dei licenziamenti ci sarà anche un notevole ricorso ai prepensionamenti, specialmente per chi è vicino ai 62 anni di età con 38 di contribuzione.

L’ATTENZIONE SUI CONTI INPS

Secondo l’ex sottosegretario al Welfare, bisognerà fare attenzione ai conti dell’Inps, perché la contrazione di posti di lavoro farà diminuire le entrate contributive e aumentare le uscite per sussidi e cassa integrazione. Nel frattempo l’aumento dei pensionamenti anticipati aumenterà il flusso in uscita. “Ciò potrebbe comportare un disavanzo nei conti Inps di quasi 30 miliardi rispetto ai circa 20 del 2019, peggiorando addirittura i 26,5 miliardi di deficit del 2014 (il post crisi 2008/2013)”, scrive Brambilla, secondo cui governo, maggioranza e opposizione dovrebbero ragionare “su questi preoccupanti numeri al fine di porre in essere tutto ciò che serve per evitare una situazione economica drammatica”. Anche perché la spesa per pensioni sul Pil salirà dal 12,88% del 2019 al 14,77% del 2020, mentre il rapporto attivi pensionati da 1,46 attivi per ogni pensionato scenderebbe a 1,39.



