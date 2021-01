RIFORMA PENSIONI/ Il rischio dell’età pensionabile a 71 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, MANEGGIARE CON CURA

In un breve articolo di commento ai dati relativi al numero di pensioni liquidate nel 2020 diffusi dall’Inps, Valentina Conte evidenzia che gli effetti dell’aumento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia del 2018 si sono visti con un certo ritardo, mentre per le pensioni anticipate è successo il contrario: dopo il boom di Quota 100 nel 2019, l’anno scorso questa misura è stata utilizzata meno del previsto. La conclusione della giornalista di Repubblica è che è “facile riformare le pensioni, difficile farlo bene. Cambiare male i requisiti oggi significa creare scaloni, esodati, boom domani”. Dal suo punto di vista occorre “maneggiare con cura” la materia. Parole che certo si riferiscono alle misure allo studio per sostituire Quota 100 l’anno prossimo, ma che possono anche essere lette in prospettiva.

IL RISCHIO SULL’ETÀ PENSIONABILE

Come riportato dall’Ansa, infatti, nel Libro verde sull’impatto di invecchiamento della popolazione, la Commissione europea segnala che “se nei prossimi due decenni i Paesi europei vorranno mantenere sistemi pensionistici sostenibili, potrebbero dover estendere la vita lavorativa in media a 70 anni. Una quota che per l’Italia si alzerebbe a 71”. Bruxelles consiglia di “limitare il pensionamento anticipato a casi oggettivamente giustificati, stabilire un diritto generale a lavorare oltre l’età pensionabile e regimi di pensionamento flessibile”. Consigli che vanno accolti ponderandone bene le conseguenze concrete, onde evitare, appunto “scaloni, esodati, boom domani”, come scritto da Conte.



