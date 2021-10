RIFORMA PENSIONI/ Il rischio di allargare la lista dei lavori gravosi

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI BALDUZZI

In un articolo pubblicato sul Messaggero, Paolo Balduzzi evidenzia che probabilmente la proposta di allagare la lista dei lavori gravosi che hanno accesso anticipato alla pensione è “stata pensata per addolcire la pillola dell’abbandono di Quota 100. Se così fosse, allora anche questo si caratterizzerà come l’ennesimo tentativo di smantellare, o perlomeno indebolire, la riforma Fornero di dieci anni fa, l’intervento in campo previdenziale più coraggioso e lungimirante di questo primo ventennio di secolo. Una riforma non priva di problemi, anzi: ma se i ben nove interventi di salvaguardia dei lavoratori cosiddetti ‘esodati’ erano delle correzioni necessarie, qui si rischia di uccidere il buon senso”, perché ogni promessa in tema di riforme pensioni aumenta “sia il costo monetario della sua realizzazione sia quello politico ed elettorale di chi sarà poi costretto a rimangiarsela”.

LO SVANTAGGIO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Balduzzi ricorda anche che “rispetto alle previsioni iniziali del governo, sono pochi i lavoratori che hanno fatto richiesta di anticipo pensionistico sociale. Una ragione di questo fenomeno potrebbe essere che, poiché l’Ape è calcolato interamente con logica contributiva, i lavoratori si rendono conto che il trattamento non è sufficientemente generoso. Era ora che anche gli adulti si rendessero conto del sistema previdenziale che hanno regalato ai loro figli. Un sistema più equo dal punto di vista attuariale ma decisamente meno generoso di quello retributivo cui le vecchie generazioni erano abituate. Una bella lezione di consapevolezza che andrebbe allargata all’intera popolazione”.

