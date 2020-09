RIFORMA PENSIONI/ Il rischio di assegni più bassi del 20-30% (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I RISCHI PER GLI ASSEGNI FUTURI

In tema di riforma pensioni va evidenziato quanto riportato da Repubblica: “Un trentenne di oggi rischia di ricevere un assegno previdenziale più basso del 20-30% solo perché l’economia non cresce. Se a questo si aggiunge una carriera intermittente, fatta di buchi e contrattini, il futuro è compromesso”. Il quotidiano romano sottolinea però che il problema riguarda tutti coloro che si trovano nel sistema contributivo pieno. Secondo Andrea Carbone, partner di Progetica ed esperto di previdenza, “è molto difficile stimare l’impatto di un singolo anno negativo sulla pensione futura”, “non sempre è visibile, perché viene stemperato dalla media quinquennale del Pil usata per le rivalutazioni, a sua volta influenzata sia dal rimbalzo fisiologico negli anni successivi al tonfo che dalla clausola di salvaguardia del 2015”, che ha evitato una svalutazione delle pensioni.

LA SOLUZIONE NELLA CRESCITA DEL PIL

Il problema è stato posto dai sindacati al tavolo di confronto con il Governo sulla riforma pensioni e resta da capire come verrà eventualmente affrontato. Repubblica ricorda che c’è anche la questione inflazionistica che pesa sulle pensioni, visto che le rivalutazioni delle stesse sono legate all’andamento dei prezzi. Che potrebbe ripartire velocemente non dando quindi il tempo agli assegni di recuperare il terreno perso. Solo “se il Paese torna a crescere, crea lavoro stabile e ben retribuito” si riuscirà a evitare il peggio per le pensioni. Ma non sarà facile. Bisognerà innanzitutto usare al meglio le risorse del Recovery fund.



