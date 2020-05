RIFORMA PENSIONI/ Il rischio di aumento delle disuguaglianze (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DELLO SPI-CGIL

Le disuguaglianze rischiano di aumentare dopo la crisi da coronavirus e c’è la possibilità di vedere i pensionati con assegni più bassi. Lo ricorda anche lo Spi-Cgil del Veneto, analizzando i dati sui redditi dei residenti. Ilnuovoterraglio.it riporta le dichiarazioni di Renato Bressan, della Segreteria regionale del Sindacato dei pensionati italiani, secondo cui, “l’analisi dei dati, al netto di ciò che accadrà a causa dell’emergenza Coronavirus, non lascia spazio a interpretazioni. Ancora una volta, i numeri del Mef mettono in evidenza le diseguaglianze sociali esistenti anche nel Veneziano. La ricchezza si sposta sempre verso l’alto, aumentando il gap fra contribuenti”.

LE PAROLE DI BRESSAN

Per il sindacalista, “questo trend deve indurre le Amministrazioni locali a sottoscrivere i patti antievasione, sia per recuperare risorse utili al finanziamento del welfare territoriale, sia per arginare comportamenti illeciti che danneggiano tanti imprenditori onesti”. Lo Spi-Cgil rileva anche “l’iniqua distribuzione della ricchezza, che vede un terzo dei contribuenti – quelli che guadagnano meno di 15 mila euro lordi annui – dividersi il 13% del reddito complessivo prodotto, mentre un altro 13,6% va a una fetta piccolissima, il 2,3 % dei contribuenti, quelli che denunciano più di 75 mila euro lordi annui. Va da sé, che questi andamenti, oltre ad allargare le disuguaglianze sociali nel nostro Paese e nella nostra regione, contribuiscono a rendere ancora più pesante la situazione socio economica per tante famiglie e pensionati, già gravemente colpiti dalle conseguenze del Covid-19”.



