RIFORMA PENSIONI/ Il rischio di fare cassa coi pensionati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RISCHIO PER I PENSIONATI

Mentre la Legge di bilancio, con le misure di riforma pensioni che contiene, inizia il suo iter parlamentare, in un articolo su lacittafutura.it si legge che “la previdenza pubblica è in affanno. Per trenta-quarant’anni abbiamo regalato soldi a previdenza e sanità privata. Le casse statali subiscono le conseguenze del minor gettito fiscale (il neoliberismo e la mancata tassazione delle rendite e dei patrimoni ne sono la causa). Le spese sociali in epoca pandemica crescono e lo Stato deve pur sempre rispettare i tetti di spesa imposti dalle regole che puntellano le politiche di austerità”. Dato che il Pil scenderà “ferme restando le regole di Maastricht e non volendo aggredire i grandi patrimoni non resta che far cassa con i pensionati e spingere i contratti nazionali sempre più verso le pensioni integrative e la sanità privata”.

LA CRITICA AI SINDACATI

“Il congelamento della rivalutazione degli assegni previdenziali da una parte, la richiesta di una legge sulla rappresentanza sindacale e la riorganizzazione della dinamica contrattuale sempre più spostata sul secondo livello sono il prodotto di politiche che mirano a far cassa con i pensionati e al contempo operano per disarticolare il sistema pubblico”, aggiunge Federico Giusti, autore dell’articolo. Dal suo punto di vista, anni di sostegno alla sanità e alla previdenza privata, anche dai parte dei sindacati, “hanno permesso ai governi di dormire sonni tranquilli, di non mettere all’ordine del giorno la patrimoniale e una revisione del sistema previdenziale che tra sistema di calcolo contributivo e innalzamento dell’età pensionistica ci costringe a lasciare il lavoro alle soglie dei 70 anni e con assegni risicati”.



