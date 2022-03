RIFORMA PENSIONI/ Il rischio di un rinvio al 2023 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MARINO

In tema di riforma pensioni, secondo Mauro Marino, “sembra di ripercorrere lo stesso schema dello scorso anno, vale a dire quello di rimandare la discussione e poi inserire un testo blindato nella legge di bilancio approvato senza alcuna discussione parlamentare”. “Non vorrei che l’esecutivo sfruttando una pandemia non ancora debellata e una guerra che sta sconvolgendo l’economia di tutta Europa pensi di rinnovare per un altro anno gli istituti di Opzione donna, Ape Sociale e quota 102, aspettare l’anno prossimo e consegnare a chi vincerà le prossime elezioni la ‘patata bollente’ della nuova legge previdenziale”, aggiunge l’esperto previdenziale in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it.

L’AUMENTO DELLA NO TAX AREA NECESSARIO

Marino rilancia quindi la sua proposta di “scendere a 41 anni di contributi per tutti uomini e donne indipendentemente dall’età anagrafica per accedere al pensionamento e inoltre consentire una flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età operando una minima penalizzazione dell’1,5% annuo a partire dai 66 anni che alla luce della minore speranza di vita deve essere l’età del pensionamento ordinario, consentendo a chi lo desidera di restare oltre tale limite con un bonus dell’1,5% annuo fino ad un massimo di 70 anni”. Quanto all’importo delle pensioni già in essere, dal suo punto di vista è necessario “innalzare la no tax area fino a 10.000 €, eliminare le add.li regionali e comunali fino a 30.000 € ed operare un dimezzamento di queste per le pensioni da 30.000 a 40.000 € di imponibile annuo”.

