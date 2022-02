RIFORMA PENSIONI/ Il rischio disuguaglianza con la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MATTOSCIO

Intervistato da abruzzoweb.it, l’economista Nicola Mattoscio ricorda che “nel 2050 in Italia ci sarà un rapporto tra giovani e persone anziane di 1 a 3, questo significa che lo squilibrio sarà esplosivo, dovremmo immaginare che ogni giovane si dovrà caricare sulle proprie spalle il peso esistenziale di tre persone anziane”. E “se finora i modelli previdenziali sono definiti sotto il profilo tecnico e scientifico sulla base del lavoro di ricerca del nostro premio Nobel Mario Modigliani, ovvero sulla base dell’equilibrio intergenerazionale, sul risparmio delle giovani generazioni che devono finanziare i consumi delle generazioni anziane, che non solo non risparmiano più, ma che consumano non contribuendo più all’attività di produzione. Ora quel modello non regge più, andrà seppellito e pensare ad altro”.

IL RISCHIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L’economista spiega che in questo senso si sta andando “nella direzione di sperimentare modelli di previdenza di tipo privatistico, ma in scenari che comporteranno inevitabilmente difficoltà inedite, perché la teoria scientifica che supporta i modelli di successo di crescita hanno al centro il fattore delle risorse umane, e le dinamiche demografiche sono le variabili più rilevanti per spiegare la produzione di nuova ricchezza”. Il rischio, però, è che aumentino le disuguaglianze perché non tutti possono permettersi una pensione integrativa. “Non abbiamo alternativa, dobbiamo ripensare l’intero modello di economia, e la previdenza dovrà essere necessariamente essere al centro di una nuova politica economica pubblica”, è quindi la conclusione di Mattoscio.

