RIFORMA PENSIONI/ Il rischio per gli assegni degli operatori sanitari

RIFORMA PENSIONI, L’ALLARME CONSULCESI

Il network legale Consulcesi & Partners lancia un allarme riguardante gli operatori sanitari e le loro pensioni. Infatti, come riporta Labitalia, ci sono stati degli errori nelle buste paga, negli scorsi mesi contraddistinti dall’emergenza pandemica, che rischiano di pesare sull’importo degli assegni pensionistici futuri. “Le segnalazioni e le richieste di verifica sono di circa il 20% dall’inizio della pandemia. I motivi sono vari ma i principali sono errori nell’accreditamento delle settimane lavorate, oppure semplicemente si può aver diritto a delle maggiorazioni per invalidità o per servizio, o alla neutralizzazione di determinati periodi sfavorevoli”, spiega Francesco Russo, professionista della Con.Ser.Imp, studio associato a Consulcesi & Partners.

RIFORMA PENSIONI/ La critica alle parole di Tridico su Quota 100

LA VERIFICA DA COMPIERE

“A tutto questo si aggiungono pratiche di ricongiunzione, cumulo e totalizzazione per cui dovendo optare nella scelta migliore tra i metodi di calcolo della pensione ‘retributivo, contributivo e misto’ non è semplice. Il Covid ha peggiorato una situazione già preesistente”. “Gli errori non dipendono quasi mai da un ricalcolo sbagliato da parte dell’Inps. Il problema nasce spesso da errori di pratiche amministrative delle amministrazioni cliniche e ospedaliere. Può capitare che nell’invio mensile dei flussi per l’accredito dei contributi del personale medico ci siano anomalie che possono portare a delle problematiche di cui un dipendente si rende conto solo in fase di chiusura pensionistica. Per questo, il mio consiglio è quello di verificare sempre l’eventuale presenza di tali anomalie già dai primi anni di attività”, aggiunge Russo.

