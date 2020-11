RIFORMA PENSIONI/ Il rischio per gli assegni futuri con l’anno zero 2030

RIFORMA PENSIONI, IL RISCHIO PER GLI ASSEGNI FUTURI

Secondo Massimiliano Lo Savio, la crisi determinata dal Covid sta mettendo a rischio le pensioni future. Come riportato da italiachiamaitalia.it, per il candidato alle elezioni dei Comitato italiani all’estero del Movimento delle Libertà, “con un Governo italiano che sembra agire come se non ci fosse un domani, l’anno zero delle pensioni sarà il 2030″, “anno in cui andranno in pensione i figli del baby boom, cioè i nati negli anni 1964-65, quando cioè l’Italia era nel pieno miracolo economico e partorì più di un milione di neonati. Quest’ultimi al compimento dei 66-67 anni, ‘busseranno’ alla porta dell’Inps. Un picco di richieste che si tradurrà presumibilmente in uno choc, soprattutto se la crescita economica rimarrà modesta”.

LE PAROLE DI LO SAVIO

Per Lo Savio, “la riforma delle pensioni sembra non avere mai fine: il primo a metterci le mani è stato il governo Amato nel ’92, successivamente quello diretto da Dini nel ’95. I vari Governi che si sono succeduti hanno affrontato il tema spinoso, ma nessuno è riuscito a non ‘lasciare vittime sul campo’, eclatante è stato il caso dei 170mila esodati della legge Fornero”. Dal suo punto di vista “oggi, in Italia, il panorama dei pensionati è molto variegato: ci sono ‘cittadini di serie A’, ‘cittadini di serie B’, mentre ‘quelli di serie C’, i giovani, combattono prima per ottenere un posto di lavoro, possibilmente con un contratto a tempo indeterminato, poi dovranno lottare per il loro diritto alla pensione. Tale scenario, fino a pochi anni fa, era impercepibile”.



