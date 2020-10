RIFORMA PENSIONI/ Il rischio per gli assegni futuri (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELL’INDICE MERCER

La crisi da Covid farà sentire i suoi effetti anche sul sistema pensionistico, dato che verrano versati meno contributi, gli investimenti renderanno meno e il debito pubblico sarà più elevato. È quanto mette in luce il 12° indice annuale Mercer, condotto quest’anno con CFA Institute. Secondo Marco Valerio Morelli, amministratore delegato di Mercer Italia, quello della riforma pensioni “rimane un tema chiave, e non solo in Italia. La curva demografica di molti paesi occidentali, tra cui l’Italia, impatterà altresì sulla spesa per il welfare, con impatti diretti sui sistemi previdenziale e sanitario. Non prendere in considerazione il segnale di attenzione che dal 2014 il Report ci invia sarebbe un errore”.

IL RISCHIO PER GLI ASSEGNI FUTURI

Come riportato da focusrisparmio.com, secondo Morelli, “la vera area di miglioramento, per l’Italia, ha a che fare con la mancanza di un approccio multi-pilastro al sistema pensionistico. In una prospettiva di medio-lungo periodo, è arrivato il momento di cercare un nuovo equilibrio, sia per le generazioni anziane, che potrebbero ancora voler contribuire al benessere più ampio del sistema Paese, sia per le giovani generazioni, che rischiano di dover pagare un conto insopportabile”. Per Luca De Biasi, wealth business leader di Mercer Italia, “sebbene l’adeguatezza delle pensioni erogate oggi in Italia sia più che soddisfacente, il valore della macro area sostenibilità ci dice che questo in futuro potrebbe non essere più vero. Le ragioni sono da ricercarsi nella minima adesione a piani pensionistici privati e nel conseguente livello di attività delle pensioni private, rispetto ad altre economie di Paesi sviluppati”



