RIFORMA PENSIONI/ Il ritorno in corsia dei medici in quiescenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE ASSUNZIONI NELLA SANITÀ

Continuano le assunzioni dei medici e del personale sanitario in pensione per far fronte all’emergenza coronavirus. Reteabruzzo.com racconta di 500 medici della regione che sono pronti a prestare servizio in ospedale. “Abbiamo deciso di chiamarci ‘i riservisti’ perché nel passato, in periodo di guerra, e questa lotta contro il coronavirus è una guerra, il Paese per aumentare la sua forza combattiva richiamava in servizio coloro i quali avevano lasciato il servizio militare attivo”, sono le parole usate dal gruppo di operatori sanitari formato per lo più da persone abituate all’attività ospedaliera. Tra di loro ci sarà probabilmente anche chi ha deciso di utilizzare Quota 100, la principale misura di riforma pensioni entrata in vigore l’anno scorso.

LA DEROGA SU QUOTA 100

Per loro, come noto, è stata varata una deroga al divieto di cumulo con reddito da lavoro autonomo proprio per consentirgli di tornare in servizio in questa situazione d’emergenza. Repubblica ha invece intervistato Giampiero Giron, che a 85 anni si è messo a disposizione dell’azienda ospedaliera di Padova. “Tengo il telefonino sempre in mano, per rispondere subito se c’è bisogno”, ha detto l’uomo che era in sala operatoria quando ci fu il primo trapianto di cuore in Italia e che può dire “di aver fondato all’Università di Padova l’istituto di anestesia e rianimazione come disciplina autonoma”. Giron, tra l’altro, è direttore sanitario in una clinica privata di Mestre, dove continua ad andare in sala operatoria ogni settimana.



